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ضمن منافسات الجولة الـ11

ضمك يستعيد توازنه ويتجاوز الأخدود بثنائية

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
ضمك يستعيد توازنه ويتجاوز الأخدود بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الجنوب لفوز هام بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة ضمك ضد الأخدود بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى، حيث ظهر الدفاع بشكل مميز.

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واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، دون خطورة حقيقة على المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ضمك ضد الأخدود
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

فوز ضمك ضد الأخدود

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح فارس الجنوب في فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق أحمد الزين، وسط اعتراضات، قبل أن يؤكد الحكم صحة الهدف، وعدم وجود تسلل بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ضمك ضد الأخدود
جانب من المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

ومنح الهدف أفضلية لأصحاب الأرض، الذين سيطروا على اللعب، قبل أن ينجح نكودو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ضمك ضد الأخدود بنتيجة 2- 0.

ورفع فارس الجنوب رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الأخدود عند 7 نقاط، ليتواجد في المركز الرابع عشر.

نكودو
نكودو – المصدر @DAMAC_CLUB

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