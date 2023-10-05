ضمك يستعيد عافيته في آخر جولتين بـ دوري روشن

نجح الفريق الكروي الأول بنادي ضمك في تحقيق الفوز في آخر جولتين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ليستعيد عافيته، وذلك بعد تحقيق نتائج سلبية في أول 7 جولات من بطولة الدوري.

مشوار فارس الجنوب

وكان فارس الجنوب بدأ دوري روشن، بالخسارة من الطائي ثم تعادل في الجولة الثانية والثالثة والرابعة أمام فرق “الرياض والشباب والفتح” على التوالي.

وخسر في الجولتين الخامسة والسادسة أمام فريقي “الاتفاق والوحدة” وتعادل مع الهلال في الجولة السابعة، قبل أن يستفيق ويحقق الفوز في الجولتين الثامنة والتاسعة على حساب فريقي “الخليج والحزم”.

فارس الجنوب يحتل حاليًّا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 10 نقاط حيث يبتعد بفارق 12 نقطة عن نادي التعاون المتصدر.

وفي يوم السبت 21 أكتوبر، سيلعب ضمك ضد النصر حيث تقام المباراة في الجولة العاشرة من دوري روشن وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ضمك ضد الحزم

وخلال مباراة الحزم اليوم، ظهر فارس الجنوب بشكل أفضل وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح أسان سيساي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16، وقرر الحكم احتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واستمرت المحاولات وسط أفضلية من أصحاب الأرض، وكاد أن يحرز أسان سيساي أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة بعدما انطلق بالكرة عند الدقيقة 38، إلا أن الحارس تصدى لكرته.

ونجح كيفن نكودو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا دون جدوى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك ضد الحزم بنتيجة 2/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أحمد الزين في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية عند الدقيقة 46، وواصل فارس الجنوب سيطرته، وسجل نكودو الهدف الرابع بطريقة رائعة عند الدقيقة 63.

وواصل الفريقان المحاولات، قبل أن ينجح نواف الحبشي في تقليص الفارق بعدما انطلق بالكرة وراوغ داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز ضمك ضد الحزم بنتيجة 4/ 1.