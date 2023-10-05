ضمك يواصل صحوته برباعية ضد الحزم

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الحزم في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الجنوب لفوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف.

تألق ضمك ضد الحزم

وانطلقت مباراة ضمك ضد الحزم بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح أسان سيساي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16، وقرر الحكم احتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

واستمرت المحاولات وسط أفضلية من أصحاب الأرض، وكاد أن يحرز أسان سيساي أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة بعدما انطلق بالكرة عند الدقيقة 38، إلا أن الحارس تصدى لكرته.

ونجح كيفن نكودو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا دون جدوى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك ضد الحزم بنتيجة 2/ 0.

الزين ونكودو يهزان الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أحمد الزين في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية عند الدقيقة 46، وواصل فارس الجنوب سيطرته، وسجل نكودو الهدف الرابع بطريقة رائعة عند الدقيقة 63.

وواصل الفريقان المحاولات، قبل أن ينجح نواف الحبشي في تقليص الفارق بعدما انطلق بالكرة وراوغ داخل منطقة الجزاء، وسدد بقوة عند الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز ضمك ضد الحزم بنتيجة 4/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما ظل الحزم في المركز الأخير، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.