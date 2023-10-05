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في افتتاح منافسات الجولة التاسعة

ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الحزم، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدفين دون رد.

تقدم ضمك ضد الحزم

وبدأت مباراة ضمك ضد الحزم بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح أسان سيساي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16، وقرر الحكم احتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

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النيابة العامة : احذروا الروابط مشبوهة المصدر

اسان سيساي
احتفال سيساي – المصدر @DAMAC_CLUB

واستمرت المحاولات وسط أفضلية من أصحاب الأرض، وكاد أن يحرز أسان سيساي أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة بعدما انطلق بالكرة عند الدقيقة 38، إلا أن الحارس تصدى لكرته.

ضمك ضد الحزم
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح كيفن نكودو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا دون جدوى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك ضد الحزم بنتيجة 2\0.

كيفن نكودو
نكودو – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

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