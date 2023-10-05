ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الحزم

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الحزم، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الجنوب بهدفين دون رد.
وبدأت مباراة ضمك ضد الحزم بشكل سريع، وظهر فارس الجنوب بشكل أفضل وسيطر على اللعب، قبل أن ينجح أسان سيساي في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16، وقرر الحكم احتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
واستمرت المحاولات وسط أفضلية من أصحاب الأرض، وكاد أن يحرز أسان سيساي أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة بعدما انطلق بالكرة عند الدقيقة 38، إلا أن الحارس تصدى لكرته.
ونجح كيفن نكودو في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 42، لتستمر المحاولات لهز الشباك مجددًا دون جدوى، وينتهي الشوط الأول بتقدم ضمك ضد الحزم بنتيجة 2\0.
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.