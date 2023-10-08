طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله

شهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادل إطلاق نار وسقوط قذائف من الجانب اللبناني على مواقع داخل إسرائيل.

تبادل إطلاق نار

وأعلن حزب الله استهداف مزارع شبعا بقذائف مورتر، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لكافة الاحتمالات والسيناريوهات.

مشاهد جديدة للقصف المتبادل على حدود #لبنان و #إسرائيل.. والجيش الإسرائيلي يُعلق: مستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات#الحدث pic.twitter.com/nWc66Cs4iA — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2023

إجلاء الجرحى من سديروت

كما وثقت مقاطع مشاهد لمروحية عسكرية إسرائيلية تهبط في سديروت لإجلاء الجرحى بعد شن حركة حماس عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل إسرائيل.

مشاهد لمروحية عسكرية إسرائيلية تهبط في سديروت لإجلاء الجرحى بعد شن حركة حماس عملية واسعة بالصواريخ والتسلل داخل #إسرائيل#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/peLryC6nFq — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2023

تدمير برج العكلوك

أيضا وثقت مقاطع، لحظة تدمير مقاتلات إسرائيلية لبرج العكلوك بحي النصر شمال غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع.

لحظة تدمير مقاتلات إسرائيلية لبرج العكلوك بحي النصر شمال #غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/lDlzFuLkNM — ا لـحـدث (@AlHadath) October 8, 2023

وبالأمس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن.

مستجدات وتطور الأوضاع

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشدداً سموه على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار سمو وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: “تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.