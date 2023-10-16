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طائر غريب يثير الجدل في خميس مشيط

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
طائر غريب يثير الجدل في خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو العثور على طائر غريب في خميس مشيط بمنطقة عسير الأمر الذي أثار حيرة العديد من متداولي المقطع عبر منصات التواصل.

وأظهر الفيديو الطائر وقد أمسك به أحد الأشخاص ويسأل متابعيه عن اسم الطائر لتبدأ مرحلة طويلة من الاجتهادات لتقديم معلومات حوله.

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طائر السبد

وبحسب أدق المعلومات المتداولة فقد أشار أحد المتابعين إلى أن الطائر يسمى طائر السبد ويسمونه العامة ” ملهي الرعيان ” ومن خصاله أنه يظهر نفسه على أنه مريض أو مكسور وغير قادر على الطيران.

وأضاف المتابع أن هذا الطائر في المقطع ليس من النوع المحلي، حيث إن السبد المحلي يكون لونه أشهب وهو طائر ليلي نادر.

خصائص مميزة

ولمعظم طيور السبد أرجل صغيرة قلما تستخدم للمشي، وأجنحتها طويلة مدببة. وتتميز بريشها الناعم الملون الذي يموهها فتشبه لحاء الشجر أو أوراقه.
وتلزم بعض أنواع السبد مكانها على محاذاة أفرع الشجر، على غير عادة الطيور الأخرى التي تحط بعرض الأفرع الأمر الذي يساعدها في الاختباء خلال النهار.

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