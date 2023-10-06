طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية

واصل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

طارق حامدي يتوج بميدالية

وتغلب طارق حامدي، قبل قليل، على نظيره النيبالي شريستا بيبلاف لال في وزن فوق 84 كجم بنتيجة 9\1، في نزال تحديد صاحب المركز الثالث بـ”هانغتشو 2022″، ليتوج بالبرونزية.

وفاز طارق حامدي على “كيت واي لو” مكاو بنتيجة 1\0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات وزن فوق 84 كجم، قبل أن يخسر أمام أديليت شاديكانوف بنتيجة 5\4 في الدور نصف النهائي.

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية، وتوج الفارس عبدالله الشربتلي بالذهب.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.