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ضمن منافسات الكاراتيه

طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
طارق حامدي يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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واصل لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

طارق حامدي يتوج بميدالية

وتغلب طارق حامدي، قبل قليل، على نظيره النيبالي شريستا بيبلاف لال في وزن فوق 84 كجم بنتيجة 9\1، في نزال تحديد صاحب المركز الثالث بـ”هانغتشو 2022″، ليتوج بالبرونزية.

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طارق حامدي
حامدي – المصدر @saudiolympic

وفاز طارق حامدي على “كيت واي لو” مكاو بنتيجة 1\0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات وزن فوق 84 كجم، قبل أن يخسر أمام أديليت شاديكانوف بنتيجة 5\4 في الدور نصف النهائي.

طارق حامدي
حامدي – المصدر @saudiolympic

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية، وتوج الفارس عبدالله الشربتلي بالذهب.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.

عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

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