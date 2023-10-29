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استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

طارق حامد وشريف في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
طارق حامد وشريف في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في شهر نوفمبر المقبل.

فيتوريا يستدعي طارق حامد وشريف

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين لمنتخب مصر، 9 نجوم، يتقدمهم؛ ثنائي من دوري روشن السعودي، وهما؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، طارق حامد، ومهاجم فريق الخليج، محمد شريف.

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شريف – المصدر @Khaleejclub

‏كما يتواجد كل من؛ محمد صلاح “ليفربول”، محمد النني “آرسنال”، محمود حسن تريزيجيه “طرابزون سبور”، حمدي فتحي “الوكرة”، أحمد حسن كوكا “بينديك سبور”، مصطفى محمد “نيس”، وعمر مرموش “آينتراخت فرانكفورت”.

منتخب مصر
قائمة اللاعبين المحترفين – المصدر @EFA

منتخب مصر يُلاقي جيبوتي وسيراليون

ويُقام معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيواجه الفراعنة، منتخب جيبوتي الأول لكرة القدم، يوم 16 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة، قبل أن تُغادر كتيبة فيتوريا إلى ليبريا، من أجل مواجهة سيراليون، يوم 19 من الشهر ذاته.

منتخب مصر
لاعبو مصر

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