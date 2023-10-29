طارق حامد وشريف في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

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أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة في شهر نوفمبر المقبل.
وضمت قائمة اللاعبين المحترفين لمنتخب مصر، 9 نجوم، يتقدمهم؛ ثنائي من دوري روشن السعودي، وهما؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، طارق حامد، ومهاجم فريق الخليج، محمد شريف.
كما يتواجد كل من؛ محمد صلاح “ليفربول”، محمد النني “آرسنال”، محمود حسن تريزيجيه “طرابزون سبور”، حمدي فتحي “الوكرة”، أحمد حسن كوكا “بينديك سبور”، مصطفى محمد “نيس”، وعمر مرموش “آينتراخت فرانكفورت”.
ويُقام معسكر منتخب مصر خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويخوض خلاله مباراتي جيبوتي وسيراليون ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيواجه الفراعنة، منتخب جيبوتي الأول لكرة القدم، يوم 16 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة، قبل أن تُغادر كتيبة فيتوريا إلى ليبريا، من أجل مواجهة سيراليون، يوم 19 من الشهر ذاته.