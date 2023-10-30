طبيب هندي يعتدى على مصاب بـ الإيدز خوفًا من العدوى !

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في واقعة غريبة من نوعها اعتدى طبيب هندي على مريض بعدما اكتشف إصابة المريض بمرض الإيدز دون أن يخبره.
وأظهر مقطع فيديو متداول الطبيب وهو يصفع المريض ويحاول الإمساك به بينما كان المريض مستلقيًا على السرير الأبيض.
وبحسب مصادر هندية فإن الطبيب ثار وغضب بعدما عرف بإصابة المريض بفيروس نقص المناعة مشيرًا إلى أنه عرض حياة الطاقم الطبي للخطر.
يذكر أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري تنتقل من سوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم وحليب الأم والسائل المنوي والسوائل المهبلية، ولا تنتقل عن طريق القبلات أو العناق أو تقاسم الطعام، ويمكن أن تنتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المصابين بعدوى الفيروس المواظبين على أخذ العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية لديهم حمل فيروس غير قابل للكشف لا ينقلون عدواه إلى شركائهم الجنسيين. ولذلك فإن الإتاحة المبكرة للعلاج بهذه الأدوية وتقديم الدعم اللازم لمواصلة أخذها يكتسيان أهمية حاسمة لا لتحسين صحة المصابين بالفيروس فحسب، بل لمنع نقله إلى الآخرين أيضاً.