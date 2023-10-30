Icon

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء Icon اختتام مزاد تمور العُلا بمبيعات تجاوزت 12 مليون ريال Icon روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال Icon استمرار الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير وبيشة Icon موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر Icon بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم Icon موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك Icon بنزيما الـ16 عالميًّا على مستوى حفل الكرة الذهبية Icon الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

طبيب هندي يعتدى على مصاب بـ الإيدز خوفًا من العدوى !

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
طبيب هندي يعتدى على مصاب بـ الإيدز خوفًا من العدوى !
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في واقعة غريبة من نوعها اعتدى طبيب هندي على مريض بعدما اكتشف إصابة المريض بمرض الإيدز دون أن يخبره.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطبيب وهو يصفع المريض ويحاول الإمساك به بينما كان المريض مستلقيًا على السرير الأبيض.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي

إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس

إنقاذ سيدة وجنينها من حمل عالي الخطورة في مستشفى الرس

وبحسب مصادر هندية فإن الطبيب ثار وغضب بعدما عرف بإصابة المريض بفيروس نقص المناعة مشيرًا إلى أنه عرض حياة الطاقم الطبي للخطر.

عدوى الإيدز

يذكر أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري تنتقل من سوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم وحليب الأم والسائل المنوي والسوائل المهبلية، ولا تنتقل عن طريق القبلات أو العناق أو تقاسم الطعام، ويمكن أن تنتقل أيضاً من الأم إلى جنينها.

الاكتشاف المبكر

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن المصابين بعدوى الفيروس المواظبين على أخذ العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية لديهم حمل فيروس غير قابل للكشف لا ينقلون عدواه إلى شركائهم الجنسيين. ولذلك فإن الإتاحة المبكرة للعلاج بهذه الأدوية وتقديم الدعم اللازم لمواصلة أخذها يكتسيان أهمية حاسمة لا لتحسين صحة المصابين بالفيروس فحسب، بل لمنع نقله إلى الآخرين أيضاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية
السوق

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول...

السوق
إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة...

السعودية اليوم
الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد
آخر الاخبار

الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد

آخر الاخبار
ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان
أخبار أمنية

ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل...

أخبار أمنية
موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية والحدود الفاصلة
السعودية اليوم

موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم
أخبار رئيسية

الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من...

أخبار رئيسية