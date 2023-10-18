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استشهاد 500 فلسطيني من المدنيين على الأقل

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد صادم، اكتشف طبيب فلسطيني جثث زوجته وأولاده بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي البربري على مستشفى المعمداني في غزة.

وكان الطبيب عبدالله أبو ندى الذي يعمل في المستشفى لخدمة الجرحى ليل نهار يفتش بين الضحايا عله يجد من لا يزال حياً ينقذ حياته فيتفاجأ بأسرته كاملة زوجته و4 أولاده شهداء.

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استهداف مستشفى المعمداني

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المستشفى الأهلي المعمداني في غزة ما أدى إلى وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة المئات من الطواقم الطبية والفنية والمواطنين الفلسطينيين الذين اتخذوا المستشفى كملجأ من الهجمات العدوانية،  فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.

مستشفى المعمداني 

ضحايا فلسطين في تزايد

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني  في غزة.

وكان الطبيب عبدالله أبو ندى الذي يعمل في المستشفى لخدمة الجرحى ليل نهار يفتش بين الضحايا عله يجد من لا يزال حياً ينقذ حياته فيتفاجأ بأسرته كاملة زوجته و4 أولاده شهداء.

إلغاء القمة الرباعية

وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى الأردن بعد استهداف المستشفى، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة رباعية مع ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس أمريكا جو بايدن، وفي وقت لاحق أعلنت الأردن إلغاء انعقاد القمة.

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