لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا 3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير والباحة طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة دول الآسيان تسعى لتعاون أكبر مع الشرق الأوسط في قمة تاريخية بالرياض منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
في مشهد صادم، اكتشف طبيب فلسطيني جثث زوجته وأولاده بين ضحايا الهجوم الإسرائيلي البربري على مستشفى المعمداني في غزة.
وكان الطبيب عبدالله أبو ندى الذي يعمل في المستشفى لخدمة الجرحى ليل نهار يفتش بين الضحايا عله يجد من لا يزال حياً ينقذ حياته فيتفاجأ بأسرته كاملة زوجته و4 أولاده شهداء.
واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ المستشفى الأهلي المعمداني في غزة ما أدى إلى وفاة أكثر من 500 شخص وإصابة المئات من الطواقم الطبية والفنية والمواطنين الفلسطينيين الذين اتخذوا المستشفى كملجأ من الهجمات العدوانية، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.
وكان الطبيب عبدالله أبو ندى الذي يعمل في المستشفى لخدمة الجرحى ليل نهار يفتش بين الضحايا عله يجد من لا يزال حياً ينقذ حياته فيتفاجأ بأسرته كاملة زوجته و4 أولاده شهداء.
وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع زيارته إلى الأردن بعد استهداف المستشفى، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة رباعية مع ملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس أمريكا جو بايدن، وفي وقت لاحق أعلنت الأردن إلغاء انعقاد القمة.