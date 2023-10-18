طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا 2023 قريبًا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طرح اللجنة المنظمة لمنافسات كأس آسيا 2023، للدفعة الثانية من التذاكر البطولة قريبًا.

كأس آسيا 2023

وستُقام منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

نفاد تذاكر الدفعة الأولى

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، اليوم الأربعاء، إلى بيع جميع تذاكر الدفعة الأولى من بطولة كأس آسيا 2023، والتي تجاوز عددها حاجز الـ150 ألف تذكرة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن طرح الدفعة الثانية من التذاكر قريبًا، بأسعار 25 ريالاً قطرياً، على أن تستمر عملية البيع عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وتصدرت السعودية، قطر والهند الصدارة عالمياً من حيث مبيعات تذاكر النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا، حيث تم بيع إجمالي 81,209 تذكرة خلال الـ 24 ساعة الأولى من إطلاق مبيعات التذاكر.

وتابع الآسيوي في بيان عبر موقعه: “سيكون بإمكان المشجعين شراء حد أقصى 10 تذاكر في كل عملية شراء، وذلك بحسب توافر التذاكر، ويمكنهم اختيار الفريق المفضل لهم على امتداد دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية”.