Icon

رباعي الهلال يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ9 Icon السعودية تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة Icon اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎ Icon الاتحاد السعودي يُرسل طلب ترشحه رسميًا لاستضافة كأس العالم 2034 Icon طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا Icon هل الزيادة بـ معاش الضمان الاجتماعي تشمل جميع المستفيدين؟ Icon الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon وزير الطاقة: إطلاق سوق الكربون الطوعي لتقليل الانبعاثات Icon تقنية مبتكرة بملتقى الأكاديمية المالية لمساعدة الأفراد على استكشاف خياراتهم الوظيفية المستقبلية Icon الخارجية الصينية: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوقف التصعيد بغزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
المقرر إقامتها في قطر

طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ مساءً
طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، اليوم الاثنين، عن موعد طرح تذاكر المباريات وأسعارها.

كأس آسيا 2023

وستُقام منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

قد يهمّك أيضاً
حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن

حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن

تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب

تغطية اكتتاب الأفراد في أديس القابضة 983.8%.. 10 أسهم لكل مكتتب

كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

تفاصيل التذاكر

وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، حسن ربيعة الكواري: “عملية بيع التذاكر ستنطلق اعتبارًا من الغد، وستعلن كل المستجدات عبر القنوات الخاصة بالبطولة بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف الكواري خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي اليوم: “عملية البيع تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين”.

كأس آسيا 2027
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

وتابع: “تبدأ أسعار التذاكر في بطولة كأس آسيا 2023 من 25 ريالًا قطريًا، وقد تم تخصيص باقات متنوعة، حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى”.

وواصل الكواري تصريحاته بشأن تذاكر مباريات كأس آسيا 2023، قائلًا: “وذلك بهدف منح المشجع أكثر من خيار، ونوصي بشراء التذاكر فقط من المنصة المخصصة لذلك”.

وشدد على أن التذاكر من فئة 25 ريالًا ستكون متاحة للجميع وفي كل مباريات البطولة، مضيفًا: “نستهدف 6000 متطوع عبر البرنامج التطوعي، تلقينا نحو 30 ألف طلب وهو ما يشير للاهتمام الكبير بالبطولة، وسنختار في النهاية 6 آلاف متطوع”.

كأس أمم آسيا - كأس آسيا 2023
كأس البطولة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار
أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
السعودية اليوم

أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة...

السعودية اليوم
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
السعودية اليوم

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة...

السعودية اليوم
فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب
السعودية اليوم

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن
الرياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام...

الرياضة
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
أخبار أمنية

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4...

أخبار أمنية
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
آخر الاخبار

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

آخر الاخبار