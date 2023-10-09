طرح تذاكر مباريات كأس آسيا 2023 غدًا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023 في قطر، اليوم الاثنين، عن موعد طرح تذاكر المباريات وأسعارها.

كأس آسيا 2023

وستُقام منافسات كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير المقبل وحتى العاشر من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، ويتأهل إلى دور الـ16 أول منتخبين من كل مجموعة، وأفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

تفاصيل التذاكر

وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، حسن ربيعة الكواري: “عملية بيع التذاكر ستنطلق اعتبارًا من الغد، وستعلن كل المستجدات عبر القنوات الخاصة بالبطولة بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف الكواري خلال تصريحاته في مؤتمر صحافي اليوم: “عملية البيع تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين”.

وتابع: “تبدأ أسعار التذاكر في بطولة كأس آسيا 2023 من 25 ريالًا قطريًا، وقد تم تخصيص باقات متنوعة، حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى”.

وواصل الكواري تصريحاته بشأن تذاكر مباريات كأس آسيا 2023، قائلًا: “وذلك بهدف منح المشجع أكثر من خيار، ونوصي بشراء التذاكر فقط من المنصة المخصصة لذلك”.

وشدد على أن التذاكر من فئة 25 ريالًا ستكون متاحة للجميع وفي كل مباريات البطولة، مضيفًا: “نستهدف 6000 متطوع عبر البرنامج التطوعي، تلقينا نحو 30 ألف طلب وهو ما يشير للاهتمام الكبير بالبطولة، وسنختار في النهاية 6 آلاف متطوع”.