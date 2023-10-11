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يمكن من خلال موظفي التسجيل

طرق تحديث رقم الجوال على أبشر

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
طرق تحديث رقم الجوال على أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت منصة أبشر أنه يمكن تحديث رقم الجوال من خلال جهاز الخدمة الذاتية أو من موظفي التسجيل والتفعيل بالأحوال المدنية (للمواطنين) أو الجوازات (للمقيمين).

وتابعت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على إكس، مساء اليوم الأربعاء، أنه يمكن معرفة مواقع المراكز من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

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وفي وقت سابق حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة وخطوات طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات إلكترونيًّا، موضحة أن الخدمة تمكن الأم عبر منصة أبشر من إصدار سجل أسرة يضم أبناءها من أب سعودي مع طلب إيصاله إلى عنوانها الوطني.

خطوات التقديم

1 ـ تسجيل الدخول إلى حساب المستفيدة في المنصة.

2ـ اختيار خدماتي.

3ـ اختيار خدمات.

4ـ الدخول إلى الأحوال المدنية.

5ـ إصدار سجل الأسرة للأمهات.

6ـ الاطلاع على شروط الخدمة ثم المتابعة مع استكمال التقديم على الخدمة.

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