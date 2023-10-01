طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365

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يتيح Office 365 التشغيل التلقائي لإرسال بريد إلكتروني من صندوق بريد مشترك إلى المستلم بشكل تلقائي.
ولتنفيذ هذا الإجراء نقوم بإنشاء قائمة SharePoint تسمى قائمة إدارة المشاريع، عندما يقوم أحد المديرين بإنشاء مشروع / عنصر جديد وتعيينه للمستخدم، سيتلقى هذا المستخدم رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مرفق من صندوق البريد المشترك.
في هذه الخطوة سنقوم الآن بإنشاء تدفق يرسل مرفق بريد إلكتروني إلى المستلم باستخدام صندوق بريد مشترك. ولإنشاء تدفق، قم بتسجيل الدخول إلى التشغيل التلقائي، ثم انقر فوق أيقونة إنشاء من شريط التنقل، وحدد التدفق السحابي الآلي.
في هذه الخطوة، قم بتوفير عنوان الموقع واسم القائمة لقائمة SharePoint.
ولتهيئة متغير، انقر على الخطوة التالية وحدد الإجراء “تهيئة المتغير”.
في هذه الخطوة، سوف نحصل على قائمة المرفقات من المشروع الذي تم إنشاؤه حديثًا. وللحصول على كافة مرفقات المشروع، انقر فوق الخطوة التالية في Power Automate ثم حدد الإجراء “الحصول على المرفقات”.
انقر على الخطوة التالية وحدد الإجراء “الحصول على محتوى المرفق” لقراءة محتوى المرفق بالكامل.
في هذه الخطوة، سنقوم بإلحاق المرفقات بالمتغير ArrayAttachment. لذلك انقر على الخطوة التالية ثم حدد الإجراء “إلحاق بمتغير المصفوفة” داخل الإجراء “تطبيق على كل حلقة”.
لإرسال بريد إلكتروني من صندوق البريد المشترك، انقر فوق خيار التالي ثم حدد الإجراء “إرسال بريد إلكتروني من صندوق بريد مشترك (V2)”بعد ذلك، قم بتوفير عنوان صندوق البريد الأصلي إلى الموضوع، النص، ثم انقر فوق خيار إظهار المتقدم، في المرفقات قم بتعيين AttachmentArray من المحتوى الديناميكي.
لتشغيل سير المهام، قم بإنشاء عنصر في قائمة إدارة المشاريع مع المرفق. بعد تشغيل التدفق الخاص بك بنجاح يمكننا التحقق من البريد الإلكتروني.