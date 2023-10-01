Icon

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان Icon اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة Icon رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد Icon وظائف هندسية شاغرة لدى ياسرف Icon طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365 Icon 11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض Icon نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي Icon وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين Icon غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365
المواطن - سعد البحيري

يتيح Office 365 التشغيل التلقائي لإرسال بريد إلكتروني من صندوق بريد مشترك إلى المستلم بشكل تلقائي.

قائمة SharePoint

ولتنفيذ هذا الإجراء نقوم بإنشاء قائمة SharePoint تسمى قائمة إدارة المشاريع، عندما يقوم أحد المديرين بإنشاء مشروع / عنصر جديد وتعيينه للمستخدم، سيتلقى هذا المستخدم رسالة بريد إلكتروني تحتوي على مرفق من صندوق البريد المشترك.

قد يهمّك أيضاً
طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت

طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت

مصرية تلد داخل عربة قطار

مصرية تلد داخل عربة قطار

خطوات تفعيل الخدمة

  •  إنشاء قائمة في SharePoint Online
  •  إنشاء تدفق في Power Automate 

في هذه الخطوة سنقوم الآن بإنشاء تدفق يرسل مرفق بريد إلكتروني إلى المستلم باستخدام صندوق بريد مشترك. ولإنشاء تدفق، قم بتسجيل الدخول إلى التشغيل التلقائي، ثم انقر فوق أيقونة إنشاء من شريط التنقل، وحدد التدفق السحابي الآلي.

Office 365

  •  إنشاء العنصر

في هذه الخطوة، قم بتوفير عنوان الموقع واسم القائمة لقائمة SharePoint.

  •  تهيئة المتغير الذي سيقوم بتخزين مجموعة من المرفقات

ولتهيئة متغير، انقر على الخطوة التالية وحدد الإجراء “تهيئة المتغير”.

الحصول على قائمة المرفقات

  •  الحصول على قائمة المرفقات

في هذه الخطوة، سوف نحصل على قائمة المرفقات من المشروع الذي تم إنشاؤه حديثًا. وللحصول على كافة مرفقات المشروع، انقر فوق الخطوة التالية في Power Automate ثم حدد الإجراء “الحصول على المرفقات”.

  • قراءة كافة محتويات المرفقات

انقر على الخطوة التالية وحدد الإجراء “الحصول على محتوى المرفق” لقراءة محتوى المرفق بالكامل.

  •  إلحاق كل مرفق بمصفوفة

في هذه الخطوة، سنقوم بإلحاق المرفقات بالمتغير ArrayAttachment. لذلك انقر على الخطوة التالية ثم حدد الإجراء “إلحاق بمتغير المصفوفة” داخل الإجراء “تطبيق على كل حلقة”.

  •  إرسال مرفق بريد إلكتروني من Shared Mailbox

لإرسال بريد إلكتروني من صندوق البريد المشترك، انقر فوق خيار التالي ثم حدد الإجراء “إرسال بريد إلكتروني من صندوق بريد مشترك (V2)”بعد ذلك، قم بتوفير عنوان صندوق البريد الأصلي إلى الموضوع، النص، ثم انقر فوق خيار إظهار المتقدم، في المرفقات قم بتعيين AttachmentArray من المحتوى الديناميكي.

  •  تشغيل التدفق

لتشغيل سير المهام، قم بإنشاء عنصر في قائمة إدارة المشاريع مع المرفق. بعد تشغيل التدفق الخاص بك بنجاح يمكننا التحقق من البريد الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات تصل 346 م
السعودية اليوم

مشروع أزيان بريدة يطرح 185 فيلا بمساحات...

السعودية اليوم
التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع في كافة المدارس
السعودية اليوم

التعليم: احتفالات اليوم الوطني على مدار الأسبوع...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات التواصل في التعلم
السعودية اليوم

إنقاذ طفلة سكاكا لأخيها يرسخ أهمية منصات...

السعودية اليوم
مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن
العالم

مكارثي يعلن رسميًّا تأييد إجراءات عزل بايدن

العالم
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
الرياضة

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان...

الرياضة
مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب أن توأد
السعودية اليوم

مواطنون يطالبون بالقضاء على ظاهرة البخشيش: يجب...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في العليان القابضة

وظائف
درنة الليبية تستنجد
العالم

درنة الليبية تستنجد

العالم