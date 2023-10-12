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تم إيداع الدعم المخصص للشهر

طريقة التأكد من حالة دفعة أكتوبر من حساب المواطن

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
طريقة التأكد من حالة دفعة أكتوبر من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب المواطن أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر، وبالإمكان التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق “تسجيل دخول، الدفعات المالية”.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسارات بشأن إيداع دفعة شهر أكتوبر، وذلك بعد إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

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إجمالي المبالغ المودعة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفًا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

محددات الدعم

وأكّد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، والذي ينتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج، بإضافة محدّدات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الحالي التي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

الحد المانع

هذا بالإضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبينًا أن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي، وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، الذي يأتي امتدادًا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

 

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