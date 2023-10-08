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زيادته تعد علامة على ضعف الكليتين

طريقة تحسين ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
طريقة تحسين ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم
المواطن - فريق التحرير

أكد الدكتور سعد الشهيب، أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، أن زيادة مستوى الكرياتينين في الدم تُعَدُّ علامة على ضعف الكليتين.

تحسين ارتفاع مستوى الكرياتينين

وقال الشهيب في تدوينة له عبر منصة إكس: إنه فعليًّا، يُمكن تحسين حالات ارتفاع مستوى الكرياتينين من خلال العلاج المناسب والبدء المبكر، وهناك العديد من الأدوية الحديثة التي تُستَخدَم للسيطرة على مستوى الكرياتينين وتحسين وظائف الكلى.

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وتابع: من بين الأمثلة على هذه الأدوية، تَشملُ مجموعة ACE وARB التي تُستَخدَم لتَخفيض الضغط وأيضًا علاج حموضة الدم، بالإضافة إلى مجموعة SGLT 2 التي تَخفِض مستوى السُكَّر في الدم. وأخيرًا، هُناك أيضًا دواء Fineronone.

تجنب المدرات

ولفت إلى أنه يفضل تَجنُّب استخدام المدرَّات قدر المُستطاع، يُمكن تحسين حالة المريض وتأخير تدهور وظائف الكلى من خلال العلاج المناسب والرعاية الجيدة، وأحيانًا، يُمكِنُ استعادة وظائف الكلى في الحالات المُبَكِّرة، كما رأيت في العديد من الحالات.

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