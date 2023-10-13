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طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز
المواطن - فريق التحرير

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تتيح منصة ناجز ضمن العديد من خدماتها الإلكترونية خدمة تصفية التركات التي تتيح للورثة التقدم بطلب لتقسيم التركات بعد وفاة المورث.

خطوات تصفية التركات

ويتم تقديم طلب تصفية التركة من المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل من خلال الخطوات التالية:

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  • الدخول على منصة ناجز sa.Najiz ثم النقر على زر تسجيل الدخول من قسم خدمات الأفراد.
  • تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
  • من خلال لوحة المعلومات، النقر على أيقونة التنفيذ
  • من القائمة المنسدلة، اختر طلبات التنفيذ.
  • النقر على زر طلب تنفيذ للبدء بتقديم طلب تنفيذ.
  • سوف تظهر شاشة اختيار المسار اختر مسار التنفيذ الإلكتروني.
  • بعد ذلك سوف يستعرض النظام مراحل تقديم الطلب في أعلى الشاشة وهي ست شاشات يتم التنقل بينها بالترتيب.
  • يمكن للمستفيد البحث عن السند التنفيذي في حقل البحث الذكي حيث سيتم تعبئة الحقل تلقائياً بأنواع السندات في حال تم إدخال جزء من اسم السند.

خدمات منصة ناجز

يذكر أن ناجز توفر العديد من الخدمات حيث وفرت على المستفيدين خلال سنة 2022 أكثر من 47 مليون زيارة للمقرات العدلية، كما ساهمت ناجز في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، كما ساهمت في إصدار أكثر من مليون طلب تنفيذ، وأكثر من 1,6 مليون قرار تنفيذ إلكتروني.

كما سهلت المنصة على المستفيدين في أكثر من 100 دولة من الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى العودة إلى المملكة لإنهاء المعاملات.

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