طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز مطالبة برحيل 2 من أجانب النصر في يناير تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج النفط مقابل الغذاء تشكيل الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم موعد مباراة المنتخب المصري ضد الجزائر البحر الأحمر الدولية تتوقع جذب 450 ألف زائر سنويًّا بالمرحلة الأولى أول قرار من الأخدود بعد رفض الاحتجاج ضد مشاركة علي البليهي تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة نيجيريا 8 مشروبات لعظام قوية لا نية لنشر قوات أمريكية في إسرائيل
تتيح منصة ناجز ضمن العديد من خدماتها الإلكترونية خدمة تصفية التركات التي تتيح للورثة التقدم بطلب لتقسيم التركات بعد وفاة المورث.
ويتم تقديم طلب تصفية التركة من المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل من خلال الخطوات التالية:
يذكر أن ناجز توفر العديد من الخدمات حيث وفرت على المستفيدين خلال سنة 2022 أكثر من 47 مليون زيارة للمقرات العدلية، كما ساهمت ناجز في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، كما ساهمت في إصدار أكثر من مليون طلب تنفيذ، وأكثر من 1,6 مليون قرار تنفيذ إلكتروني.
كما سهلت المنصة على المستفيدين في أكثر من 100 دولة من الاستفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى العودة إلى المملكة لإنهاء المعاملات.