طريقة تعديل المؤهل الدراسي في منصة أبشر

أعلنت منصة أبشر، عن إتاحة خدمة تعديل المؤهل الدراسي عبر حساب المستفيد في منصة أبشر دون الحاجة لمراجعة فروع الأحوال المدنية.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيد تعديل المؤهل الدراسي بكل سهولة، وتوفير الوقت والجهد دون الحاجة مراجعة مكتب الأحوال.

خطوات تنفيذ الخدمة بالتفصيل:

– الدخول إلى موقع منصة أبشر من هنا.

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

– اختيار الأحوال المدنية.

– ثم اختيار تواصل.

خدمات أبشر

وأكدت منصة أبشر أنها تتيح للجميع كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق، كيفية الاستعلام العام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر.

خطوات الاستعلام

ونشرت إدارة المرور مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات والتي جاءت كالتالي:

1ـ الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2 ـ الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.

3 ـ اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4 ـ تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي.

5 ـ سيتم عرض صلاحية التأمين.

بداية رصد المخالفات

يذكر أن المرور سيبدأ اعتبارًا من الأحد المقبل رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار على المركبات، حيث سيتم رصد المخالفة كل 15 يومًا، فيما تبلغ قيمة الغرامة المالية للمخالفة 100-150 ريالاً.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.