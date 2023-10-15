طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء

بدأت بوابة قبولي في تلقي طلبات التسجيل في برامج المعهد الصناعي في رفحاء للفصل التدريبي الثاني، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 15 / 10 / 2023م، حيث يستمر إلى يوم الأربعاء 18 / 10 / 2023م.

دخول بوابة قبولي

وللتسجيل في المعهد يجب إنشاء حساب في بوابة قبولي من خلال الخطوات التالية :

التوجه إلى بوابة التسجيل والقبول الموحد.

إدخال رقم الهوية وكلمة السر.

في حالة نسيان كلمة السر اضغط على نسيت كلمة المرور.

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برامج المعهد الصناعي برفحاء

ويتيح المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء التسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة 3 سنوات لخريجي المرحلة المتوسطة للبنين، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد ومدته 3 أشهر في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف.

عمليات الفرز والمفاضلة

وبيّن المعهد أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول النهائي سيبدأ يوم الثلاثاء 24 / 10 / 2023م، إلى يوم الأربعاء 22 / 11 / 2023م، مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، ووجود فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة الأعمال.