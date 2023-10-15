Icon

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي Icon مصرية تترك أمها أمام دار المسنين : مش قادرة أصرف على ولادي Icon اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية الأولى لأعمال القطاع بمعهد الجوازات Icon وظائف شاغرة لدى مطارات جدة Icon علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني Icon الممرضة عبير تثير مشاعر السعوديين بعد تبنيها حالة طفلة يمنية Icon المسحل يدعم جوردان هندرسون: قائد يحترمه الجميع Icon فيتوريا يُحفز أحمد حجازي بطريقته الخاصة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لخريجي المرحلة المتوسطة للبنين

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت بوابة قبولي في تلقي طلبات التسجيل في برامج المعهد الصناعي في رفحاء للفصل التدريبي الثاني، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد 15 / 10 / 2023م، حيث يستمر إلى يوم الأربعاء 18 / 10 / 2023م.

دخول بوابة قبولي

وللتسجيل في المعهد يجب إنشاء حساب في بوابة قبولي من خلال الخطوات التالية :

قد يهمّك أيضاً
شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة

شرطة جازان تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطن ظهر بمقطع منافٍ للآداب العامة

كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة

كسوف الشمس الحلقي يتبع اقتران القمر الليلة

  • التوجه إلى بوابة التسجيل والقبول الموحد.
  • إدخال رقم الهوية وكلمة السر.
  • في حالة نسيان كلمة السر اضغط على نسيت كلمة المرور.
  • سيطلب منك اسم المستخدم أو رقم الهوية.
  • اضغط على كلمة إعادة تعيين كلمة المرور.

برامج المعهد الصناعي برفحاء

ويتيح المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء التسجيل في برامج الدبلوم الصناعي الثانوي لمدة 3 سنوات لخريجي المرحلة المتوسطة للبنين، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد ومدته 3 أشهر في تخصص الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف.

عمليات الفرز والمفاضلة

وبيّن المعهد أن القبول المباشر وإجراء الفرز والقبول النهائي سيبدأ يوم الثلاثاء 24 / 10 / 2023م، إلى يوم الأربعاء 22 / 11 / 2023م، مشيرًا إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ودورات تطويرية في مجال التخصص، وأولوية القبول في الكليات التقنية، ووجود فريق للتنسيق الوظيفي يسعى لتوفير الوظيفة المناسبة للتخصص، وفرصة الحصول على دعم ريادة الأعمال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف