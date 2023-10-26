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من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي

طريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
طريقة معرفة تفاصيل طلب التقديم واستحقاق الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي).

ولفتت الوازرة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس إلى أنه يمكن ذلك من خلال الدخول إلى المنصة بزيارة الرابط التالي: هنا.

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تحديث البيانات

وفي سياق متصل شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على ضرورة تحديث بيانات المستفيد خاصة رقم الجوال وبيانات التواصل.

وقالت الوزارة: يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.

وأفادت أن الباحث الاجتماعي يتواصل مع المستفيد على الهاتف الجوال وفي حالة عدم رد المستفيد قد يتعرض لإيقاف المعاش.

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