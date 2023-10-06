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خلال ديربي جدة بالدوري اليوم

طريقة يايسله الهجومية تصطدم بخبرة نونو سانتو

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
طريقة يايسله الهجومية تصطدم بخبرة نونو سانتو
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ديربي جدة اليوم في الجوهرة

ويُقام ديربي جدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر مؤقتًا، فيما يقع الأهلي في المركز السابع بـ16 نقطة.

مباراة الاتحاد والأهلي - ديربي جدة - مباراة الاتحاد ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

يايسله يصطدم بخبرات نونو سانتو

وقبل ديربي جدة المرتقب، يملك نونو سانتو خبرات كبيرة في الملاعب، حيث بدأ مسيرته التدريبية في عام 2012 مع ريو آفي البرتغالي، ودرب العديد من الفرق بعد ذلك، ومنها؛ فالنسيا، بورتو، وولفرهامبتون وتوتنهام.

وحصد نونو سانتو بطولة التشامبيونشيب مع وولفرهامتبون، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي عام 2023.

نونو سانتو
نونو سانتو – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، يتمتع يايسله بخبرات أقل، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع الكبار في عام 2021، عندما قاد ليفرينج النمساوي، ثم درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورج لمدة موسمين.

ونجح يايسله، في التتويج بلقب الدوري النمساوي الممتاز مرتين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورج في عامي 2022 و2023، بجانب بطولة كأس النمسا في 2022.

ويعتمد نونو سانتو على تأمين خط الوسط، أمام خط الدفاع، ويركز في الهجوم على مهارات وخبرات نجومه بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، فيما يلعب يايسله بطريقة هجومية، متسلحًا بالقوة الضاربة بقيادة رياض محرز وروبرتو فيرمينو.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر @ALAHLI_FC

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