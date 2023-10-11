11 أكتوبر ولم ينقطع الإنترنت عن العالم طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي لقطات جوية تكشف حجم الدمار في غزة النقد الدولي يتوقع: السعودية ستحقق نموًّا 4% في 2024 رموز تعبيرية في Gmail لمستخدمي Android وiOS تضاعف عدد الأثرياء المالكين لأكثر من 100 مليون دولار حول العالم أفضل تخصصات جامعية في المستقبل معبر رفح يتعرض لقصف الطائرات الإسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن ! لقطات من خلف الكواليس قبل انطلاق شاعر الراية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لزوجة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأبناء هذا الوطن، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء المعيشة.
وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن الزيادة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: