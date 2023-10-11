طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لزوجة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأبناء هذا الوطن، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء المعيشة.

أهداف الزيادة

وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن الزيادة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: