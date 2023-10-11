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طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
طريقتان لتسجيل زوجة المواطن غير السعودية أو مطلقته بالضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لزوجة المواطن (غير السعودية) أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

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يأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأبناء هذا الوطن، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحمل أعباء المعيشة.

أهداف الزيادة

وأشار متحدث الموارد البشرية إلى أن الزيادة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

 

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