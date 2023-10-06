Icon

مفاجأة حول أعداد أجانب دوري روشن في يناير المقبل Icon طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك Icon الاتحاد يعلن نجاح العملية الجراحية لـ أحمد شراحيلي Icon محاور عديدة لقوة وتأثير الأفلام القصيرة وتحديات صُناعها Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس Icon محمد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا Icon الفتح يقلب الطاولة على الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سلم مركبته الجديدة للوكالة فرفضت منحه سيارة بديلة وأقرب موعد 15 أكتوبر Icon نيمار يُقلق الهلال قبل مواجهة الأخدود Icon 8 أشياء للاستمتاع بـ الويكند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتوازي مع خطط الشركة للنمو والتوسع في منطقة آسيا الوسطى

طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
طيران ناس والربط الجوي يحتفلان بتدشين أولى الرحلات المباشرة بين جدة وبيشكيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفل “طيران ناس”، الناقل الجوي الوطني، والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وجدة، والتي أطلقت بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة أيام السبت، والثلاثاء، والخميس، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية مع برنامج الربط الجوي، وبالتوازي مع خطط “طيران ناس” للنمو والتوسع في منطقة آسيا الوسطى.

إستراتيجية التوسع

يأتي هذا الإطلاق في إطار إستراتيجية التوسع التي أطلقها طيران ناس تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، حيث تشهد الشركة نموًّا متواصلًا، أسهم بدوره في حصولها على عدة جوائز، من بينها تصنيفه في المركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي في العالم، محافظًا على صدارته كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 للمرة السادسة على التوالي، وذلك وفقًا لمنظمة “سكاي تراكس” العالمية.

قد يهمّك أيضاً
التعاون يصعد للوصافة بثلاثية في الحزم

التعاون يصعد للوصافة بثلاثية في الحزم

محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي

محرز وفيرمينو وماكسيمان يمثلون 80% من قوة الأهلي

وأقيم الاحتفال بإطلاق الخط الجديد يوم الثلاثاء، 3 أكتوبر، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بحضور سفير قيرغيزستان لدى المملكة، السيّد “أولوكبيك ماريبوف”، وممثلي كل من طيران ناس، وبرنامج الربط الجوي، وشركة مطارات جدة.

وفي 4 أكتوبر، أقام طيران ناس حفًلا منفصلًا في بيشكيك، تزامنًا مع وصول الرحلة الافتتاحية من جدة إلى مطار “ماناس” الدولي، حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي، وسعادة سفير قيرغيزستان لدى المملكة، السيّد “أولوكبيك ماريبوف”، ومسؤولين من هيئات الطيران والسياحة القيرغيزية، بالإضافة إلى وكلاء السفر البارزين، وتلقّت الرحلة تحية المياه فور وصولها احتفالًا بها.

مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن

يأتي هذا الإطلاق تماشيًا مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، كما يأتي امتدادًا لمستهدفات برنامج الربط الجوي، وطيران ناس، لتمكين ربط المملكة بآسيا الوسطى، باعتبارها فرصة واعدة لمنظومتيّ السياحة والطيران.

كما تُسهم هذه المبادرة التوسعية في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران المدني، والتي تهدف إلى ربط المملكة بـ 250 وجهة حول العالم، وجذب 330 مليون مسافر إلى المملكة العربية السعودية، واستقبال 100 مليون سائح إلى البلاد بحلول عام 2030.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
العالم

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

العالم
الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة
السعودية اليوم

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4...

السعودية اليوم
مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
السعودية اليوم

مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة...

السعودية اليوم
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
الرياضة

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان...

الرياضة
طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
السعودية اليوم

طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

السعودية اليوم
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
السعودية اليوم

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي...

السعودية اليوم