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طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
طيران ناس يطلق رحلة مباشرة بين أنقرة وجدة ابتداءً من 7 نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق رحلة أسبوعية مباشرة بين أنقرة وجدة، ابتداءً من 7 نوفمبر، ليعزز الربط الجوي مع العاصمة التركية، بما يتماشى مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.

تعزيز الربط الجوي

وبعد إعلان إطلاق خط مباشر بين أنقرة ومركز عمليات طيران ناس الجديد في مطار المدينة المنورة، سيعمل الطيران الاقتصادي الرائد على تعزيز الربط الجوي مع العاصمة التركية من خلال رحلة أسبوعية من جدة كل يوم ثلاثاء.

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ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

جوائز دولية

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2023 من جوائز السفر العالمية، ليزيد من عدد مرات فوزه بالجائزة المرموقة في صناعة الطيران إلى 9 مرات متتالية منذ عام 2015.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

حجز طيران ناس

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكترونيwww.flynas.com  أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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