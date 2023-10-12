ظهور مشكلة ثالثة في هواتف آيفون 15 والحل استبداله بآخر

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قدم ملاك هواتف آيفون 15 شكاوى عديدة، بسبب ارتفاع حرارة هواتفهم، وتعطل الواي فاي، بينما ظهرت مشكلة ثالثة جديدة لدى بعض مستخدمي هذه الأجهزة.
وتتعلق المشكلة الجديدة بتوقف شاشات الهواتف عن العمل فجأة، ونصح موقع iPhones.ru، مالكي الهواتف التي تظهر فيها هذه المشكلة بالتوجه إلى مراكز الصيانة المعتمدة لشركة آبل، وإذا قرر المختصون أن المشكلة هي بسبب خلل في الهاتف نفسه سيتم استبدال الهاتف بهاتف آخر جديد.
يرجح أن تكون مشكلة الشاشات في هواتف آيفون الجديدة بسبب خطأ برمجي في أنظمة التشغيل، وتستعد شركة آبل حاليا لإطلاق تحديث برمجي لمعالجة العيب.
وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقريرها: إنه يمكن أن يتغير لون إطارات التيتانيوم الموجودة على هذه الأجهزة، وهي إضافة جديدة لأجهزة iPhone، ولكنها تؤثر على لون الجهاز بمجرد الإمساك به، وفقًا للشركة.
وردت شركة “أبل” على ما ورد من شكاوى بشأن تغير لون الإطار المعدني لهاتف “آيفون 15 برو” بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بالقول: إن حمل هاتف “آيفون 15 برو” و”آيفون 15 برو ماكس” بدون حافظة يمكن أن يؤثر على لون إطار التيتانيوم الجديد، على الأقل مؤقتًا.
وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصةً في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية.
وسيؤدي مسح جهاز “آيفون” بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر إلى استعادة المظهر الأصلي وتتمثل أهم طرق تنظيف في الآتي:
يذكر أن أصحاب هواتف iPhone 15 Pro يمكنهم إرجاع هواتفهم أو استبدالها دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة المعتمدة إذا لم يمض أكثر من أسبوعين على شراء الهاتف.