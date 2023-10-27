عارف لـ نونو سانتو: لا تكتب نهايتك بيدك

أعرب الإعلامي الرياضي جمال عارف، عن استيائه من المستوى الفني الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

عارف ينتقد نونو سانتو

وقال جمال عارف: “هل أنت مقتنع أن ما قدمته فنيًا مع الفريق حتى الآن يتوافق مع ما قدمته في الموسم الماضي؟.. ربما اعتقدت أن الدوري والسوبر سيشفعان لك أمام الاتحاديين في مكابرتك وعنادك”.

وتابع عارف في رسالته للبرتغالي نونو سانتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “دعمناك ساندناك من أجل الاستقرار.. حتى الآن لم أطالب بإقالتك، اليوم لا بد أن تتخلى عن عنادك.. لا تكتب نهايتك بيدك”.

وتعرض نونو سانتو لانتقادات قوية من الجماهير، بعد المستوى المخيب الذي ظهر عليه الاتحاد مؤخرًا، وتعثراته المتتالية في دوري روشن السعودي، كما أطلق الجمهور صيحات الاستهجان ضده بعد مباراة الحزم.

الاتحاد يُعاني من تراجع النتائج

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 4 جولات، حيث فشلت كتيبة نونو سانتو في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر ديربي جدة ضد الأهلي.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي، وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.