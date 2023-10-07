عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة

انتقد الإعلامي الرياضي جمال عارف، مجلس إدارة نادي الاتحاد، بسبب التيفو في ديربي جدة ضد الأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

خسارة الاتحاد بالديربي

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

جمال عارف ينتقد الإدارة

وعلق جمال عارف قائلًا: “هارد لك لجمهور الاتحاد وعشاقه ومحبينه فقط.. أما الإدارة والمدرب واللاعبين باستثناء كانتي لا يستحقون.. خسر العميد قبل أن تبدأ المباراة”.

وتابع عارف حديثه قائلًا: “كيف يقود الاتحاد الكبير إدارة توافق على إظهار كلمات فيها عدم احترام للمنافس.. لا أحد يقول لي أن هذا العمل عمل فردي.. كيف أعد التيفو وظهر في المدرجات إذا لم توافق عليه الإدارة؟”.

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “إدارة النادي تتحمل هذا الإجراء أولاً وعاشراً.. ولا نحمله صاحب فكرة التيفو الذي كنا نتوقع أن لا يكون له مكان مع هذا التطور الذي تشهده رياضتنا”.

وكانت جماهير العميد قد أعدت تيفو يحمل عنوان “هل تتذكر؟”، في إشارة إلى انتصار الفريق في آخر ديربي قبل هبوط الأهلي إلى دوري يلو بالموسم الماضي، ليسخر حساب الراقي من التيفو بعد الفوز.