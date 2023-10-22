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سلامات يا بوفيصل أجر وعافية

عبدالرحمن بن مساعد: أصبت بكورونا.. الحمد لله على كل حال دعواتكم

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
عبدالرحمن بن مساعد: أصبت بكورونا.. الحمد لله على كل حال دعواتكم
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، إنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد وعكة صحية ألمت به، وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

وقال ابن مساعد، عبر حسابه في منصة إكس “أعاني من زكام حاد وسعال شديد جدًا وارتفاع ضغط .. تعرضت لنفس هذه الوعكة من ستة شهور .. ولكن هذه المرة اتضح أنني أصبت بكورونا .. الحمدلله على كل حال دعواتكم”.

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دعوات بالشفاء العاجل

وعلى الفور انهالت الدعوات بالشفاء العاجل، حيث قال الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود “جعلك ما تشوف شر يا بو فيصل والله يجمع لك بين الأجر والعافية ان شاء الله تعدي”.

وقال فهد اللويحق  “اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما..
أذن الله بشفائك ، ومسح بيد العافية عليك، ووجه وفد السلامة إليك… نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك”.

وعلق برجس حمود البرجس بقوله “سلامتك من كل شر، أجر وعافية”.

وقال فهد بن مشاري ال سعود “أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً لا يغادر سقماً آمين.
اجر وعافية باذن الله ربي يحفظك ويرعاك آمين”.

ونشر فهد الأحمدي عبر حسابه في منصة إكس بقوله “سلامات يا بوفيصل أجر وعافيه بمشيئة الله .. وندعو الله لك بالشفاء العاجل”.

وقال مساعد بن سعد السحيمي “اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ ابو فيصل وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين،
اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية”.

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  • محمد اربيعي

    إن المؤمن مصاب .
    يا صاحبي العزيز ، شافاك الله واسترد لك صحتك وعافيتك . لقد حزنت لمصابك وهمني ما دهاك ولكنها مشيئة الله العلي القدير فهو إذا أحب شخصا اختبره وابتلاه وادخر له ما لا يخطر على ذهنه فاللهم يا رب أخرج صاحبي من حلق الضيق إلى أوسع طريق وألبسه ثوب السلامة والعافية عاجلاغير آجل.
    محمد اربيعي – فاس – المغرب

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