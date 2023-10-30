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السعودية تقوم بما تراه واجبًا تجاه محيطها الإسلامي والعربي بالأفعال لا بالأقوال

عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر!

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
عبدالرحمن بن مساعد لـ مرتزقة الإعلام: لن تؤثر قيد أنملة .. كان غيرك أشطر!
المواطن - فريق التحرير

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وجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، رسالة شديدة اللهجة لمن يحاول أن يتطاول أو يبتز السعودية عبر وسائل الإعلام المأجورة أو وسائل التواصل الاجتماعي.

مرتزقة الإعلام ووسائل التواصل

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “قلت مرارًا وتكرارًا وأعيد علَّ في الإعادة إفادة.. الشتائم والابتزاز وحملات اللجان المنظمة من دول ! ومؤسسات إعلامية ومرتزقة في وسائل التواصل ونباح الكلاب الضالة لم يعد يؤثر في السعودية ..”.

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السعودية تقوم بما تراه واجبا

وأضاف “تقوم السعودية وستقوم بما تراه واجبًا تجاه محيطها الإسلامي والعربي بالأفعال لا بالأقوال ودون ضجيج ولن يثنيها عن ذلك جحود جاحد أو حقد موتور حاقد، وتفعل هذا وستظل تفعله دون أن تنتظر جزاءً أو شكورًا ولن تدعّي فعل ما لن تستطيع فعله وما تقوله ستفعله..”.

لن تؤثر قيد أنملة

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد : “لم يستطع يسار أمريكا ببرلمانه وإعلامه وساكني بيته الأبيض من ابتزاز السعودية أو ثنيها عن قرار ترى فيه مصلحة شعبها فمن أنت يا من دون ذلك في التأثير حتى تعتقد أن أسلوب ابتزازك الواضح سيؤثر قيد أنملة ؟! دولة كنت أم إعلامًا أو مرتزقًا في وسيلة تواصل… كان غيرك اشطر!”.

وتفاعل عبدالرحمن محمد آل فيصل مع تغريدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، حيث علق بقوله: “بيض الله وجهك وفيت وكفيت وتكلمت وأوضحت بما في صدورنا ولا نزيد على ذلك”.

الكل مشغول بالسعودية

وقال أيمن عابد “كتبت فأوجعت كعادتك.. أيها المتحدث الفاخر وأحد أهم الأسلحة الإعلامية لوطني الحبيب..

السعودية قيادة وشعباً وأرضاً تفخر بقامة اسمها عبدالرحمن بن مساعد.. الذي أجاد شعراً ونثراً..”.

وعلق د. فيصل بن غازي الحازمي بقوله: “إن كان الكل مشغول بالسعودية بكل أفعالها وإنجازاتها وتوجهها إن كان حاب أو كاره من محيطنا أو من بعيد، فهو يدل على مدى قوة قوانا الناعمة وتسيدنا المفرح لنا والمحب لنا وقاهر للكاره”.

 

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  • عبد الله القضاعي

    رشقاتهم الاعلاميه تسطدم بوحده شعبيه صلبه لاتخترق وترتد الى مطلقي تلك الرشقات فترفع ضغطهم فالقاقله تسير والكلاب تنبح ، اما العدو للدين مدركينه فالافعال هي التي تتكلم وليس المظاهرات التي لاتليق بمجتمعنا دينا وخلقا فالميدان فارسه وزير الخارجيه منفذا توجيهات حكيمه ولن يختل العالم العربي سيتجاوز المحن والفتن ويصرخ المنافقين شاردين من ارض العرب وستتحرر فلسطين بعقل وحكمه مستقاه من علماء دين حقيقي لا بمعتقدات ليست من الدين شيء ظاهرا الصلاح وباطنها مئارب نفهمها لن يتمزق النسيج العربي بل يشتد قوه ورقي ، لقد اوجزت بسمو يتناغم مع فكرك وبعد نظرك ومصداقيتك والتاريخ شاهد على مكانه الدوله السعوديه الحاضنه للانسانيه وللعرب والمسلمين الذين هم قوه تتطلب قياده كالسعوديه تؤثر ولا تتاثر باي سلبيات ولاتنخدع بممثليين كالثعالب عرف كيدهم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل من اساء لبلادنا التي تتوشح بمباديء وخلق الاسلام واركانه

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