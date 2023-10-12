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خلال منافسات الموسم الحالي

عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه مع النصر

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم عبدالرحمن غريب، مستوى مميزًا مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

عبدالرحمن غريب يخطف الأنظار

وشارك عبدالرحمن غريب في 8 مباريات مع النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بينهم 5 مباريات كأساسي، ولعب بمعدل 446 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وصنع 12 فرصة.

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غريب – المصدر @SPL

وقام عبدالرحمن غريب بـ200 تمريرة ناجحة بمعدل 85.8%، ووصلت دقة تمريراته في ساحة المنافس إلى 80.6%، ولديه 12 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

كما قدم عبدالرحمن غريب مستوى مميزًا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي بالجولة الثانية.

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر @theAFCCL_ar

النصر يستعد لمواجهة ضمك

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة قوية بعد فترة التوقف الدولي الحالي، حيث سيواجه ضمك، يوم 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المرتقبة، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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