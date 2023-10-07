عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد

ظهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بمستوى مخيب للآمال خلال ديربي جدة، ما أثار غضب الجماهير.

أرقام مخيبة لعبدالرزاق حمدالله

وشارك عبدالرزاق حمدالله بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الأهلي بالأمس، إلا أنه قدم أداء مخيبًا للآمال، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة أي هدف.

ولم يقم عبدالرزاق حمدالله بأي تسديدة على مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولم يصنع أي فرصة طوال أحداث الديربي.

وخاض حمدالله 7 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، وقام بـ10 تسديدات على المرمى، و6 مراوغات ناجحة، ولديه 168 تمريرة ناجحة بدقة 87%.

الاتحاد يخسر الديربي بهدف

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.