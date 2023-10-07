Icon

ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية Icon حكام مباريات اليوم في ختام تاسع جولات دوري روشن Icon عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد Icon عارف منتقدًا الإدارة: الاتحاد خسر قبل أن تبدأ المباراة Icon جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق Icon إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة Icon العصيمي: 6 أمور يحتاجها النصر قبل الشتوية Icon فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً Icon مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بسبب مستواه في ديربي جدة

عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يخذل جماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله بمستوى مخيب للآمال خلال ديربي جدة، ما أثار غضب الجماهير.

أرقام مخيبة لعبدالرزاق حمدالله

وشارك عبدالرزاق حمدالله بشكل أساسي في مباراة الاتحاد ضد الأهلي بالأمس، إلا أنه قدم أداء مخيبًا للآمال، بعدما فشل في التسجيل أو صناعة أي هدف.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين

تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين

مجلس الوزراء: صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف

مجلس الوزراء: صندوق تنمية الموارد البشرية مسؤول عن إدارة المنصة الوطنية الموحدة...

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

ولم يقم عبدالرزاق حمدالله بأي تسديدة على مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولم يصنع أي فرصة طوال أحداث الديربي.

وخاض حمدالله 7 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفين، وقام بـ10 تسديدات على المرمى، و6 مراوغات ناجحة، ولديه 168 تمريرة ناجحة بدقة 87%.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

الاتحاد يخسر الديربي بهدف

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

الاتحاد ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة