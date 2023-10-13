عبدالرزاق حمدالله يدرس العروض لمغادرة الاتحاد

يبدو أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في طريقه للرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عبدالرزاق حمدالله سيرحل في يناير

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أن عبدالرزاق حمدالله تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الخليجية في الصيف، إلا أنه رفض وفضل البقاء مع الاتحاد، على أن يكون له دور رئيسي.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع تغير الآن، ويرغب حمدالله في مغادرة صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي، ويقوم حاليًا بتقييم بعض العروض المقدمة له.

الرحيل بسبب كريم بنزيما

وأوضح جاليتي مؤخرًا أن وكيل عبدالرزاق حمدالله أبلغ إدارة نادي الاتحاد رسميًا برغبة المهاجم المغربي في الرحيل في أسرع وقت ممكن، ويبحث عن خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

ولفت إلى أن رغبة حمدالله في الرحيل بسبب الدور الرئيسي للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مؤكدًا أن المهاجم المغربي يُريد أن يكون البطل، ولكنه أدرك الآن أنه لن تكون لديه مساحة كافية؛ فقرر المغادرة.

وشارك عبدالرزاق صاحب الـ32 عامًا، في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.