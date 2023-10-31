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في كأس خادم الحرمين الشريفين

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التقدم مبكرًا أمام نظيره الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

عبدالرزاق حمدالله يسجل الأول

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

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الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة، من تسديدة أرضية بعد انفراده بالمرمى، ليمنح الاتحاد التقدم وتشتعل المباراة مبكرًا.

ويأمل نونو سانتو في مصالحة جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والفوز ضد الفيحاء اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، لتعويضهم بعد التعثر في آخر 4 جولات بدوري روشن السعودي.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

الفريقان بكأس خادم الحرمين الشريفين

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد الاتحاد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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