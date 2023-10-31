حمدالله يمنح الاتحاد التقدم ضد الفيحاء بالشوط الأول السلبية تحسم الشوط الأول بين النصر والاتفاق عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون حساب المواطن يوضح سبب اختلاف الحد المانع بين المستفيدين مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك شاهد.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام
نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التقدم مبكرًا أمام نظيره الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ونجح عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة، من تسديدة أرضية بعد انفراده بالمرمى، ليمنح الاتحاد التقدم وتشتعل المباراة مبكرًا.
ويأمل نونو سانتو في مصالحة جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والفوز ضد الفيحاء اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، لتعويضهم بعد التعثر في آخر 4 جولات بدوري روشن السعودي.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد نجح في الفوز على الرياض بنتيجة 2\1، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما صعد الاتحاد بصعوبة بعد تجاوز عقبة الخلود بركلات الترجيح.