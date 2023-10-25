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عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من أهالي الشرقية

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يستقبل عددًا من أهالي الشرقية
المواطن - واس

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لأهالي المنطقة الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في المنطقة الشرقية لعدد من المواطنين من أهالي المنطقة.

حفل بالمناسبة

وقد أعد حفل لهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى المواطن عبدالحكيم حمد العمار الخالدي، كلمة عبر فيها عن شكر وامتنان أهالي المنطقة للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم واهتمام للمنطقة الشرقية وجميع مناطق المملكة، مثمنين لسمو وزير الداخلية زيارته للمنطقة، سائلين الله عز وجل أن يديم على المملكة عزها ومجدها واستقرارها وأمنها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

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