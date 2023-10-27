عبدالعزيز بن سعود يلتقي قادة القطاعات الأمنية بالأحساء وعددًا من الأهالي

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى محافظة الأحساء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء.

لقاء قادة القطاعات

وقد التقى سمو وزير الداخلية قادة القطاعات الأمنية في المحافظة، ونقل لهم ولمنسوبي قطاعاتهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.

لقاء الأهالي

كما التقى سموه بعدد من المواطنين أهالي المحافظة، حيث ألقى عبدالمحسن الجبر كلمة الأهالي رفعوا خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تلقاه المحافظة أسوة ببقية محافظات المملكة من اهتمام ودعم مستمرين للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار في كافة أرجاء المملكة.

وعلى الصعيد ذاته، التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، وأشاد بجهودهم التي بذلوها طيلة فترة عملهم.