عبدالعزيز بن سلمان : دول المنطقة تواجه تحديات

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن دول المنطقة تواجه تحديات تنموية وبيئية والاستجابة للتحديات تتطلب تعاونًا دوليًا.

وقال وزير الطاقة في كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة لجامعة الدول العربية ضمن أعمال أسبوع المناخ : ندعو الجميع إلى التمويل بأكثر من 100 مليار دولار للحد من الكربون.

دور الشباب في مواجهة التحديات

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان القول إن للشباب والشابات دورًا حيويًا في الاستجابة لتحديات التغير المناخي، داعيًا الدول العربية إلى مواصلة تشجيع الشباب وتمكينهم للمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

مقطورات الهيدروجين

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أكد أمس قرب بدء التشغيل التجريبي لمقطورات هيدروجين مشيرًا إلى إمكانية استخدامها في موسم الحج، ولفت إلى أن هذه المقطورات تأتي كمرحلة ثانية من اتفاق تم توقيعه مع وزارة النقل وعدة جهات أخرى، لاستخدامات الهيدروجين في التنقل.

زراعة 10 مليارات شجرة

يذكر أنه في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.