عبدالله أبكر يحصد فضية في هانغتشو 2022

واصل العداء السعودي عبدالله أبكر تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية فضية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

فضية عبدالله أبكر

وخاض عبدالله أبكر، قبل قليل، نهائي سباق الـ200 متر لمنافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية، وأنهى السباق في الصدارة بزمن قدره 26:63 ثانية، ليحصد الميدالية الفضية.

وكان يُنافس عبدالله أبكر في نهائي سباق الـ200 متر ضمن منافسات “هانغتشو 2022″، كل من؛ شوتو أونو، أملان بورجوهين، كوكي أوياما، سيونغ هوان كو، سعيد الخالدي، فهمي أوغنودي وتشون هان يانغ.

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع فوز أبكر، وأشاد بتتويجه بالميدالية الفضية، وحرص على تهنئته بهذا الإنجاز، وقال: “مبروك يا بطل”.

الميداليات السعودية

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.