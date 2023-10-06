عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

خطف الفارس عبدالله الشربتلي الأنظار، ونجح في التتويج بميدالية ذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

عبدالله الشربتلي يحصد ميدالية ذهبية

وخاض عبدالله الشربتلي، قبل قليل، منافسات الفروسية قفز الحواجز – فردي – في “هانغتشو 2022” وظهر بشكل مميز، لينتزع الصدارة بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ثانية، ويتوج بالميدالية الذهبية.

وبدأ عبدالله الشربتلي منافسات قفز الحواجز اليوم، وتألق في الجولة الأولى بزمن قدره 77.95 بدون أخطاء، وفي الجولة الثانية أنهى السباق بزمن قدره 75:14 بدون أخطاء، لينتقل إلى جولة التمايز؛ والتي أنهاها في الصدارة ليحصد الذهب.

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع فوز عبدالله الشربتلي، وأشاد بإنجازه، ونشر صورًا للحظة فوزه، وقال: “أنا الأول وأحب المركز الأول.. الشربتلي طار بالذهب”.

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.