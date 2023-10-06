Icon

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022 Icon لحظات الفرح تحولت لفاجعة في سوريا بعد مقتل 123 شخصًا بحفل الكلية الحربية Icon موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة Icon تراجع سعر الذهب في السعودية رغم نمو المبيعات Icon الوفود تتسابق لهفة لزيارة الروضة الشريفة Icon الموافقة على إنشاء 5 كليات جديدة في جامعة الملك خالد    Icon نجوم ساطعة في ديربي الاتحاد والأهلي Icon السفارة في اليابان: تقيدوا بالتعليمات المتعلقة بالكوارث Icon نجاح فصل التوأم التنزاني حسن وحسين بعد جراحة الـ 16 ساعة Icon قبل ديربي جدة .. وعد فراس البريكان لمشجع أهلاوي صغير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات قفز الحواجز

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف الفارس عبدالله الشربتلي الأنظار، ونجح في التتويج بميدالية ذهبية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

عبدالله الشربتلي يحصد ميدالية ذهبية

وخاض عبدالله الشربتلي، قبل قليل، منافسات الفروسية قفز الحواجز – فردي – في “هانغتشو 2022” وظهر بشكل مميز، لينتزع الصدارة بلا أخطاء بإجمالي زمن 39.68 ثانية، ويتوج بالميدالية الذهبية.

قد يهمّك أيضاً
الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد

الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد

أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

أبلغت عن فقدان الهوية الوطنية وعثرت عليها.. ماذا علي أن أفعل؟

عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

وبدأ عبدالله الشربتلي منافسات قفز الحواجز اليوم، وتألق في الجولة الأولى بزمن قدره 77.95 بدون أخطاء، وفي الجولة الثانية أنهى السباق بزمن قدره 75:14 بدون أخطاء، لينتقل إلى جولة التمايز؛ والتي أنهاها في الصدارة ليحصد الذهب.

عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع فوز عبدالله الشربتلي، وأشاد بإنجازه، ونشر صورًا للحظة فوزه، وقال: “أنا الأول وأحب المركز الأول.. الشربتلي طار بالذهب”.

عبدالله الشربتلي
الشربتلي – المصدر @saudiolympic

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.

وحصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية، وتوج لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي بالميدالية البرونزية.

يوسف مسرحي
مسرحي – المصدر @saudiolympic

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف