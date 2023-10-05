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بعد فوزه على الأردني خليل الأرناؤوط

عبدالملك آل مرضي يحصد برونزية في هانغشتو 2022

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
عبدالملك آل مرضي يحصد برونزية في هانغشتو 2022
المواطن - فريق التحرير

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واصل لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

برونزية عبدالملك آل مرضي

وخاض عبدالملك آل مرضي، قبل قليل، نهائي منافسات وزن تحت 62 كجم في دورة الألعاب الآسيوية، وتغلب على الأردني خليل الأرناؤوط بالإخضاع في نزال تحديد صاحب المركز الثالث، ليتوج بالبرونزية.

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عبدالملك آل مرضي
آل مرضي – المصدر @saudiolympic

وفاز عبدالملك آل مرضي في دور الـ32 على باتسوري باتولجا بنتيجة 6\0، وتجاوز ستار مهران في دور الـ16 بنتيجة 2\0، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام خالد البلوشي بـ2\0، ليفوز اليوم على خليل الأرناؤوط.

عبدالملك آل مرضي
آل مرضي – المصدر @saudiolympic

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع عبدالملك آل مرضي، وأشاد بمشواره في “هانغشتو 2022″، وحصوله على ميدالية، وحرص على تهنئته بهذا الإنجاز، وقال: “مبروك يا بطل”.

عبدالملك آل مرضي
آل مرضي – المصدر @saudiolympic

الميداليات السعودية

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.

كما حصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية أيضًا.

يوسف مسرحي
مسرحي – المصدر @saudiolympic

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