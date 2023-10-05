عبدالملك آل مرضي يحصد برونزية في هانغشتو 2022

واصل لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي تألقه اللافت، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

برونزية عبدالملك آل مرضي

وخاض عبدالملك آل مرضي، قبل قليل، نهائي منافسات وزن تحت 62 كجم في دورة الألعاب الآسيوية، وتغلب على الأردني خليل الأرناؤوط بالإخضاع في نزال تحديد صاحب المركز الثالث، ليتوج بالبرونزية.

وفاز عبدالملك آل مرضي في دور الـ32 على باتسوري باتولجا بنتيجة 6\0، وتجاوز ستار مهران في دور الـ16 بنتيجة 2\0، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام خالد البلوشي بـ2\0، ليفوز اليوم على خليل الأرناؤوط.

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع عبدالملك آل مرضي، وأشاد بمشواره في “هانغشتو 2022″، وحصوله على ميدالية، وحرص على تهنئته بهذا الإنجاز، وقال: “مبروك يا بطل”.

الميداليات السعودية

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث توج العداء يوسف مسرحي بالميدالية الذهبية، وحصد الرامي محمد تولو الميدالية الفضية، ونال الواثب حسين آل حزام الميدالية البرونزية.

كما حصل العداء عبدالله أبكر على الميدالية الفضية، وتوج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني بالميدالية الذهبية لسباق 800 متر، وفاز المنتخب السعودي لقفز الحواجز بالذهبية أيضًا.