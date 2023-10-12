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بعد رفض احتجاج نادي الأخدود

عدم إيقاف علي البليهي يثير أزمة

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
عدم إيقاف علي البليهي يثير أزمة
المواطن - فريق التحرير

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سلط بعض من الإعلاميين الضوء على رفض احتجاج نادي الأخدود ضد الهلال؛ وذلك بسبب عدم إيقاف علي البليهي بعد ما تردد حول حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة الأخدود في تاسع جولات دوري روشن.

كواليس عدم إيقاف علي البليهي

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت أمس الأربعاء رفض احتجاج نادي الأخدود بشأن مشاركة البليهي.

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المدرب القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش علق فقال: “يفتون بالقانون وهم لا يعرفون أنّ السلوك المشين تصرف وليس لفظًا، السلوك المشين: استخدام قوة مفرطة أو التعامل بوحشية عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة، لماذا حُذفت البطاقة الرابعة من الموقع الرسمي؟ أين تقرير الحكم عن السلوك المشين الذي طرد اللاعب بسببه؟ ما الذي يحدث في دوري يُفترض أنه منافس للدوريات العالمية؟”.

أما الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل المنتمي لنادي النصر فقال: “جمهور الهلال، هذا الكارت الأصفر الذي حصل عليه علي البليهي كان في أي مباراة؟!”.

أما الإعلامي الهلالي محمد الذايدي فقال: “الحملات الممنهجة على علي البليهي والتدقيق على كل حركاته وهمساته مبررة وغير مستغربة، وأعذر أصحابها، ركزة كحيلان الخالدة، غائرة تعور ومؤلمة ومن المستحيل إزالة آثارها بسهولة، فالصياح على قدر الألم”.

وكان برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية” ذكر أن إدارة نادي الأخدود أكدت تلقي خبر حصول البليهي على بطاقة صفراء في مواجهة الفيحاء وأن تلك البطاقة الرابعة مسجلة في تقرير حكم المباراة.

 

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