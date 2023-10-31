عدم الرد على اتصالات هدف لا يترتب عليه أي اجراء أو عقوبات

تخوف متقدمون لبرامج صندوق دعم الموارد البشرية (هدف)، من عقوبة أو إجراء نتيجة عدم الرد على اتصال الصندوق الخاص بالتحقق من مدى الجاهزية للعمل.

ووصل لمتقدمين للحصول على دعم هدف رسالة عبر هاتفهم تقول: “عزيزي العميل.. سيتم التواصل معكم عن طريق الرقم الموحد لصندوق تنمية الموارد البشرية- هدف- (8001222030)؛ وذلك للتحقق من مدى جاهزيتكم للعمل. خدمة العملاء”.

وأبدى مواطنون تخوفهم من عقوبة أو أجراء يتم اتخاذه تجاههم بسبب عدم الرد على الاتصال لظروف مختلفة، فيما تفاعل هدف مع الاستفسارات بالتأكيد على أنه “عدم الرد على الاتصالات لا يترتب عليه أي إجراء أو عقوبات وسيتم إعادة التواصل معكم خلال ساعات العمل؛ لذا نأمل الحرص على التجاوب”.

وفي وقت سابق، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية- هدف- وبالتعاون مع وزارة الثقافة؛ رفع نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50% وبحد أقصى 3 آلاف ريال، وذلك في 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطًا؛ لتعزيز الاستدامة المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في قطاع العمل الثقافي.

زيادة الدعم المالي

ويأتي ذلك وفقًا للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق؛ حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها؛ من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشيًا مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة وسيرًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.