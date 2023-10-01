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ضرورة التقيد بالشروط لاستمرار صرف الدعم

عدم تطابق العنوان أبرز أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
عدم تطابق العنوان أبرز أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - فريق التحرير

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بدأ مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور في تلقي إشعارات تفيد بأنه تم إيداع مخصصاتهم المالية في حساباتهم البنكية لمن صدرت لهم نتائج الأهلية عبر البطاقة الرقمية في الدورة الأخيرة.

وفي نفس الوقت أعلن عدد من المواطنين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر بالرغم من أنهم يستحقون الدعم بحسب قولهم.

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عدم تطابق العنوان

وتعددت الأسباب التي أدت إلى عدم صرف الدعم لبعض المستفيدين منها عدم تطابق العنوان حيث قالت إحدى المستفيدات في شكواها عبر منصة إكس: أنا طلع لي غير مؤهل هذا الشهر ومكتوب لي أن عقد الايجار غير مطابق مع العنوان الوطني مع إني مسجلة بالإسكان وموقع العنوان الوطني نفس المكان اللي ساكنه بس ما أعرف وش الخطأ هل لأن عندي عنوان وطني 2 وهل أحذف واحد منهم وتضبط معلوماتي ولا كيف؟

فيما قال مستفيد آخر: اليوم للأسف الشديد تم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي والسبب عدم وجود عقد إيجار باسم المستفيد.

حالات إيقاف الضمان الاجتماعي

يذكر أنه هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الضمان الاجتماعي المطور منها ما يلي:

  • تجاوز الدخل الشهري للأسرة حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.
  • عدم تطابق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  • عدم وجود عقد إيجار باسم المستفيد.
  • عدم تطابق العنوان في عقد الإيجار مع العنوان الوطني.
  • عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.
  • إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

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