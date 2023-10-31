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سرعة من السائق وتصرف غريب من الفتاة

عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس!

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
عرضت حياتها للخطر لتعبر الطريق وكادت أن تُدهس!
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع فتاة نجت بأعجوبة من الدهس خلال قطعها طريقًا عامًّا يكتظ بالسيارات.

وتداولت حسابات عديدة، المقطع للفتاة التي تفاجأ قائد سيارة بها أثناء قطعها الطريق من أمامه خلال قيادته المركبة على أحد الطرق السريعة.

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عرضت حياتها للخطر!

وأظهر الفيديو شخصًا يقود سيارته بسرعة وتفاجأ بفتاة تقطع الطريق وهي مرتبكة، وكادت تتسبب في حادث وتعرض حياتها للخطر.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت مغردة: “المفترض تلتزم بطريق المشاة أو تنتبه عند عبورها للطريق السريع وتتأكد أن المسافة كافية للعبور.. مو تعبر وتبي العالم تمسك بريك لأجلها”.

كما أضاف آخر: “سرعة من السائق وتصرف غريب من الفتاة، الحمد لله اللي سلم الوضع”.

المرور يحذر

من جهتها، حذرت الإدارة العامة للمرور من مخالفات عبور المشاة التي تتوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.

وشددت على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقًا لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال.

كما حذرت من ارتكاب 3 مخالفات تتوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية، وتجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه المخالفات توجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 و150 ريالًا.

 

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