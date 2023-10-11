عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 أصبح الأقوى

تزداد فرص السعودية للحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 يومًا بعد يوم، بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس ، عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

العرض السعودي هو الأقوى

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية: إن عرض السعودية للحصول على حق استضافة كأس العالم 2034 أصبح الأقوى الآن، بعد مواجهة أستراليا ونيوزيلندا عقبات، مثل قلة الملاعب المناسبة، وكذلك صعوبة الحصول على شريك ثالث لتنظيم تلك المباريات.

وتعني قواعد التناوب القاري التي وضعها الفيفا أن أمريكا الجنوبية قد تخلت عن فرصة استضافة كأس العالم 2034، حيث لا يمكن لأي اتحاد قاري استضافة مباريات المنافسة في بطولات متتالية.

دعم الاتحاد الآسيوي للسعودية

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن دول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم أصبحت الوحيدة التي أمامها فرصة تنظيم كأس العالم، فيما يدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المملكة العربية السعودية بشكل كامل. وفي الوقت نفسه، تسعى أستراليا ونيوزيلندا للعثور على ثلاثة ملاعب إضافية على الأقل تلبي الحد الأدنى من السعة البالغ عددها 40 ألف متفرج قبل الموعد النهائي لتقديم العروض في 31 أكتوبر.

وأشارت “الإندبندنت” إلى أن هذا يدل على القوة السياسية العميقة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث أصبحت كرة القدم الآن النشاط الثقافي الأكثر شعبية على وجه الأرض على الإطلاق، وقد أصبحت بطولة كأس العالم حدثًا ضخمًا جدًّا لدرجة أن عددًا أقل من الدول يمكنها تنظيمها فعليًّا.

شروط استضافة كأس العالم

وقام “فيفا” بالتعديل على عدد من شروط استضافة كأس العالم بداية من نسخة 2026، التي ستُقام في 3 دول بأمريكا الشمالية؛ وذلك نظرًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلًا من 32 فريقًا.

وتشمل الشروط لاستضافة المونديال، مراجعة البنية التحتية، وهي؛ الملاعب، المنشآت الخاصة بالفرق والحكام، أماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، تجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين.

ويجب أن يتوفر ما لا يقل عن 14 ملعبًا، ولا يزيد على 20، ويجب أن يتسع ملعب مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم لـ80 ألف متفرج على الأقل، فيما تصل سعة ملعبي الدور نصف النهائي إلى 60 ألفًا، وتبلغ سعة بقية الملاعب 40 ألفًا.

أهداف استضافة كأس العالم بالسعودية

ويأتي تأكيد نوايا الرياض لاستضافة كأس العالم في أعقاب حملة لبناء العلاقات الدولية عبر كرة القدم، وكجزء من دفعة أوسع نحو الوصول بالرياضة السعودية للعالمية، لذلك أنفقت البلاد مئات الملايين من الدولارات لجلب نجوم الصف الأول إلى الدوري المحلي، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقال سيمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في كلية سكيما للأعمال في فرنسا: “لقد أظهرت السعودية احترامًا للعلاقات داخل كرة القدم العالمية، وربما تكون السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034“.