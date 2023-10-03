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الأسعار في أدنى مستوياتها منذ عام 2022

عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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انخفضت أسعار الألماس الخام، والأحجار الخام في عام 2023، حيث يبتعد العديد من المستهلكين في مرحلة ما بعد الوباء عن شراء السلع الفاخرة.

أسعار الألماس

ووفقًا لمؤشر المجوهرات العالمي “Zimnisky Global Rough Diamond Index”، فإن الأسعار في أدنى مستوياتها منذ عام. ويعزو محللو الصناعة هذا التراجع إلى انخفاض المبيعات في متاجر المجوهرات.

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وأشار بول زيمنيسكي، محلل الألماس العالمي، إلى أنه مع إنفاق المستهلكين أموالًا أقل على تناول الطعام والسفر أثناء الوباء، كان لدى الناس أموال فائضة لإنفاقها على اقتناء المجوهرات.

شراء الطعام والسفر

وتكيفت أسعار الألماس مع اختيار المستهلكين للخدمات بدلًا من شراء المجوهرات. ويقول المحللون: إن المستهلكين يفضلون السفر والإنفاق على الطعام بدلًا من اقتناء السلع الفاخرة.

وقال إيدان جولان، محلل الألماس المستقل لـ سي إن إن: “يؤثر طلب المتسوقين على المجوهرات على أسعار الماس وعلى أسعار التجزئة. فيما يعمل تجار التجزئة على زيادة المبيعات من خلال ضخ مئات الملايين من الدولارات في الإعلانات. ويأتي هذا الانخفاض في الأسعار بعد عامين من تحطيم الأرقام القياسية في مبيعات الماس الخام”.

حجم الطلب على المجوهرات

وفي عامي 2021 و2022، وصل الطلب على مجوهرات الألماس الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. ويتوقع محللو الصناعة أن تشهد الأسواق قفزة في مبيعات التجزئة خلال عطلات الشتاء وحتى أوائل عام 2024.

وتعد أشهر الشتاء ذروة موسم الشراء بسبب موسم العطلات في أمريكا والغرب، وفي حين أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعار الألماس الخام، “فإننا بشكل عام سنشهد انخفاضًا في المبيعات على أساس سنوي في موسم العطلات”.

كما يتوقع ديفيد جونسون، المتحدث باسم شركة دي بيرز، إحدى الشركات الرائدة في مجال الألماس تراجعًا في السوق هذا العام مقارنة بذروات عامي 2021 و2022، لكنه يقول: إن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة واعدة. وقال: “أداء سوق الأسهم جيد نسبيًّا والتوظيف قوي”، مما يمهد الطريق للتعافي التدريجي لأسعار الألماس الخام في عام 2024.

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