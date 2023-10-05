عقاب طريف من تشافي لـ لامين يامال

اتخذ المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، قرارًا غريبًا تجاه لاعبه الإسباني الشاب لامين يامال، وذلك خلال مباراة بورتو البرتغالي أمس في دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي حول سر عدم استكمال يامال لمباراة برشلونة وبورتو أمس: “لامين كان مريضًا وطلب الذهاب إلى المرحاض واختفى منذ الدقيقة الـ70 حتى الدقيقة الـ80 وحل بدلًا منه ماركوس ألونسو بعدما طال غياب لامين، قررت عدم إكماله للمباراة”.

سبب اختفاء لامين يامال

وكانت تقارير إسبانية ذكرت أن لامين عانى من آلام في المعدة جعلته يذهب إلى المرحاض، لكنه لم يستطع استكمال المباراة.

يذكر أن مباراة برشلونة ضد بورتو كانت أُقيمت على ملعب “الدراجاو” معقل بورتو في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفاز برشلونة بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني فيران توريس.

وكانت مباراة برشلونة ضد بورتو أُقيمت على ملعب “الدراجاو” معقل بورتو في العاصمة البرتغالية لشبونة، وفاز برشلونة بهدف دون رد سجله اللاعب الإسباني فيران توريس.

وصعد لامين يامال، لمباريات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في العام الحالي بطلب من المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وفي وقت سابق جدد لامين، عقده مع برشلونة حتى عام 2026 مع شرط جزائي قيمته مليار يورو كأحد أعلى الشروط الجزائية في العالم.