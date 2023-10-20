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منها أن تكون كلمات الشريك باهتة

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المستشارة الأسرية عبير السعد أن هناك بعض العلامات التي تدل على أن الخطر يهدد الحياة الزوجية.

وأوضحت السعد عبر منصة إكس أن العلامات منها أن تكون كلمات الشريك باهتة أو الردود مختصرة أو يبتعد عن أي نقاش معك، وكذلك أن تكون أغلب إجاباته بالموافقة لكي ينهي الحديث.

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ولفتت المستشارة الأسرية إلى أن أغلب ردود الأفعال هذه معناها أن هناك شيئًا انتهى بالقلب.

ويعد الزواج هو رحلة طويلة بين شريكين، تعتريها مراحل السعادة لكنها للأسف لا تخلو من الصعاب، فالأزواج المحظوظون هم الذين يتمكنون من اجتياز الأزمات سويًّا دون أن تصل بينهم الأمور إلى عواقب وخيمة كالانفصال او الطلاق، وهناك علامات تُمكن الأزواج من معرفة ما إذا كانا يسيران على السكة الصحيحة أم لا.

علامات مهمة

وبحسب خبراء علم النفس العلامات منها أنه إذا أحسّ أحد الزوجين بأن أحدهما ينظر إلى الآخر كعدو، فهذه العلامة ليست جيدة؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على المحبة والعمل الجماعي بين الزوجين، وكذلك إذا كنت تنام في غرفة منفصلة أو تعيش حياة منفصلة تمامًا في علاقتك الزوجية، فهذا يدل على وجود مشاكل خطيرة بين الزوجين، فالبعض يتجنب المكوث في مكانٍ واحد مع الشريك.

كما يعد عدم التصدي للمشاكل التي تحصل في الحياة الزوجية قد ينفجر في وقت ما مستقبلًا وتكون عندها عواقبه وخيمة؛ لأن حلّ المشاكل الزوجية لا يكون بتجاهلها، لذا يُنصح بالتعامل مع المشاكل الزوجية أولًا بأول، وأيضًا عندما تقل مساحة الحوار اليومية ويفقد الزوجان التواصل بينهما، وعندما لا يسمع أحد الطرفين إلى الآخر، فهذا يدل على أن العلاقة بينهما لا تسير في الاتجاه الصحيح.

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