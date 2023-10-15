علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني

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يُعد النجم علي البليهي من العناصر الرئيسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.
وقاد مانشيني، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 3 مباريات حتى الآن، ومنح فرصة المشاركة لـ23 لاعبًا، ويتصدر علي البليهي قائمة الأكثر مشاركة معه.
وشارك 9 لاعبين في المباريات الثلاث الماضية، ويُعد علي البليهي الوحيد الذي خاض جميع الدقائق الـ270، فيما لم يلعب الآخرون الدقائق كاملة، وهم؛ حسان تمبكتي، سالم الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري.
كما شارك في المباريات الثلاث الماضية مع مانشيني، كل من؛ علي هزازي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان وياسر الشهراني، فيما خاض 6 لاعبين مواجهتين، ولعب 8 آخرون لقاءً واحدًا فقط.
على الجانب الآخر، يستعد الأخضر لمواجهة مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.
وتُعد المباراة المقبلة هي الرابعة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المالي، حيث سبق وتقابلا 3 مرات وديًا، فاز الأخضر في مباراة، وخسر أخرى، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.