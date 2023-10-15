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بعد مشاركته بأول 3 مباريات

علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
علي البليهي العنصر الثابت في تشكيلة مانشيني
المواطن - فريق التحرير

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يُعد النجم علي البليهي من العناصر الرئيسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

علي البليهي لا يغيب عن تشكيلة مانشيني

وقاد مانشيني، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في 3 مباريات حتى الآن، ومنح فرصة المشاركة لـ23 لاعبًا، ويتصدر علي البليهي قائمة الأكثر مشاركة معه.

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علي البليهي
البليهي – المصدر @SaudiNT

وشارك 9 لاعبين في المباريات الثلاث الماضية، ويُعد علي البليهي الوحيد الذي خاض جميع الدقائق الـ270، فيما لم يلعب الآخرون الدقائق كاملة، وهم؛ حسان تمبكتي، سالم الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري.

كما شارك في المباريات الثلاث الماضية مع مانشيني، كل من؛ علي هزازي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان وياسر الشهراني، فيما خاض 6 لاعبين مواجهتين، ولعب 8 آخرون لقاءً واحدًا فقط.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

الأخضر يُلاقي مالي

على الجانب الآخر، يستعد الأخضر لمواجهة مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

وتُعد المباراة المقبلة هي الرابعة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المالي، حيث سبق وتقابلا 3 مرات وديًا، فاز الأخضر في مباراة، وخسر أخرى، وخيم التعادل على نتيجة لقاء.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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