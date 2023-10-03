عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة

تأمل أمريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنًّا يقفز بالمظلات على الإطلاق، بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.

العمر رقم

وأوردت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن دوروثي هوفنر، أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غرب شيكاغو، أن “العمر مجرد رقم”.

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام، لكن منظمي المسابقة في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي، بحسب سكاي نيوز.

وقفزت هوفنر بالمظلات لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ: إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة.

ارتفاع كبير

لكن في قفزة يوم الأحد أصرّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.

وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليًا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء.