Icon

عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة Icon عزوف المستهلكين حول العالم عن شراء الألماس والمجوهرات Icon 8 أقسام مفعمة بروح التاريخ عليك زيارتها في المتحف الوطني السعودي Icon أسباب تراجع النفط دون 90 دولارًا للبرميل Icon انفجار غامض في أكسفورد يشعل سماء الليل بـ البرتقالي Icon أشياء على الطلاب فعلها خلال فترة الاختبارات Icon فهد المرداسي: الاتحاد لن يُعاقب بالانسحاب Icon ليتيتيا جيمس تسعى لهدم إمبراطورية ترامب العقارية فمن هي؟ Icon جائزة الأميرة صيتة تطلق دورتها الـ 11 وتكرم الفائزين بجوائزها Icon تشيلسي يصعد 5 مراكز بعد الفوز على فولهام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
العمر مجرد رقم بالنسبة إليها

عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
عمرها 104 أعوام وتنفذ قفزة خطيرة بمظلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأمل أمريكية من شيكاغو تبلغ من العمر 104 أعوام أن تحصل على شهادة أكبر شخص سنًّا يقفز بالمظلات على الإطلاق، بعد أن تركت جهاز المشي الخاص بها على الأرض وقامت بقفزة خطيرة شمالي إلينوي.

العمر رقم

وأوردت صحيفة شيكاغو تريبيون، أن دوروثي هوفنر، أعلنت أمام حشد من الناس بعد لحظات من وصولها إلى الأرض يوم الأحد في أوتاوا، على مسافة 140 كيلومترًا جنوب غرب شيكاغو، أن “العمر مجرد رقم”.

قد يهمّك أيضاً
القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب

حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات

حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر من قفز بالمظلات في مايو 2022 للسويدية لينيا إنغيغارد لارسن وكان عمرها 103 أعوام، لكن منظمي المسابقة في إلينوي يسعون إلى مصادقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية على قفزة هوفنر كرقم قياسي، بحسب سكاي نيوز.

وقفزت هوفنر بالمظلات لأول مرة عندما كان عمرها 100 عام، وقالت حينئذ: إنه كان لا بد من دفعها خارج الطائرة.

ارتفاع كبير

لكن في قفزة يوم الأحد أصرّت هوفنر، رغم مرافقة مدرب معتمد من جمعية المظليين الأمريكية لها، على البدء بنفسها بالقفزة من ارتفاع 4100 متر.

وبدت هوفنر هادئة وواثقة عندما كانت الطائرة تحلق عاليًا، قبل أن تستعد للقفز في الهواء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع الاتحاد .. والأخير يعلق !
الرياضة

سامي الحريري : فكر حامد البلوي أضاع...

الرياضة
الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل الدوام المرن
السعودية اليوم

الوصول للعمل بالرياض تحدٍّ كبير ومطالبات بتفعيل...

السعودية اليوم
لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية أثناء لقاء بوتين
العالم

لقطات غريبة لتطهير كرسي زعيم كوريا الشمالية...

العالم
وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى سدايا

وظائف
جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من دروس المرحلة
آخر الاخبار

جستنيه لـ عبدالرحمن العبود: لم تستفد من...

آخر الاخبار
حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44 مئوية
السعودية اليوم

حفر الباطن والأحساء الأعلى حرارة بـ 44...

السعودية اليوم
6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر
الرياضة

6 مباريات حاسمة لـ النصر في أكتوبر

الرياضة
احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر 47.95 ريال
السوق

احتساب نسبة التذبذب لدار المعدات الطبية بسعر...

السوق