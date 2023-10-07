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بعد التغلب على عبدالرحمن حاج

عمر ندا يحصد برونزية الجوجيتسو في هانغتشو 2022

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ مساءً
عمر ندا يحصد برونزية الجوجيتسو في هانغتشو 2022
المواطن - فريق التحرير

خطف لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عمر ندا الأنظار، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

عمر ندا يتوج بميدالية برونزية

وخاض عمر ندا، قبل قليل، نزال تحديد صاحب المركز الثالث في الجوجيتسو (وزن تحت 85 كجم)، وتغلب على القيرغيزستاني عبدالرحمن حاج بالأفضلية، ليتوج بالميدالية البرونزية.

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عمر ندا
ندا – المصدر @saudiolympic

وبدأ عمر ندا مشواره في دورة الألعاب الآسيوية من دور الـ32، ونجح في الفوز على راخميخودوف بنتيجة 12\0، وتغلب على رسلان إسرائيلوف بنتيجة 3\0 في ثمن النهائي، وتفوق على رسلان ساجديف بالأفضلية في ربع النهائي.

عمر ندا
ندا – المصدر @saudiolympic

وواجه عمر ندا صاحب الـ19 عامًا، فيصل الكتبي في الدور نصف النهائي لمنافسات الجوجيتسو (وزن تحت 85 كجم)، وخسر بنتيجة 2\0، ليلعب نزال تحديد المركز الثالث وينجح في حصد الميدالية.

 

عمر ندا
ندا – المصدر @saudiolympic

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث فاز بالذهب كل من؛ العداء يوسف مسرحي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني، المنتخب السعودي لقفز الحواجز والفارس عبدالله الشربتلي.

وفاز بالميدالية الفضية، الرامي محمد تولو والعداء عبدالله أبكر، فيما نال الميدالية البرونزية كل من؛ لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي، الواثب حسين آل حزام ولاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي.

طارق حامدي
حامدي – المصدر @saudiolympic

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