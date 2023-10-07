عمر ندا يحصد برونزية الجوجيتسو في هانغتشو 2022

خطف لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عمر ندا الأنظار، ونجح في التتويج بميدالية برونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

عمر ندا يتوج بميدالية برونزية

وخاض عمر ندا، قبل قليل، نزال تحديد صاحب المركز الثالث في الجوجيتسو (وزن تحت 85 كجم)، وتغلب على القيرغيزستاني عبدالرحمن حاج بالأفضلية، ليتوج بالميدالية البرونزية.

وبدأ عمر ندا مشواره في دورة الألعاب الآسيوية من دور الـ32، ونجح في الفوز على راخميخودوف بنتيجة 12\0، وتغلب على رسلان إسرائيلوف بنتيجة 3\0 في ثمن النهائي، وتفوق على رسلان ساجديف بالأفضلية في ربع النهائي.

وواجه عمر ندا صاحب الـ19 عامًا، فيصل الكتبي في الدور نصف النهائي لمنافسات الجوجيتسو (وزن تحت 85 كجم)، وخسر بنتيجة 2\0، ليلعب نزال تحديد المركز الثالث وينجح في حصد الميدالية.

الميداليات السعودية في هانغتشو 2022

وحصدت السعودية أكثر من ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، حيث فاز بالذهب كل من؛ العداء يوسف مسرحي، لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، عيسى غزواني، المنتخب السعودي لقفز الحواجز والفارس عبدالله الشربتلي.

وفاز بالميدالية الفضية، الرامي محمد تولو والعداء عبدالله أبكر، فيما نال الميدالية البرونزية كل من؛ لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي، الواثب حسين آل حزام ولاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي.